Агент Балотелли сказал, что хочет отрезать игроку язык

Балотелли был удален в матче 26-го тура французской Лиги 1 с «Лорьяном» (1:0) за оскорбление арбитра.



«У меня есть идея по решению проблем Балотелли. Я хочу отрезать ему язык. Тогда у него не останется возможности для оправданий», — сказал Райола в интервью RMC.