Агент Балотелли сказал, что хочет отрезать игроку язык
Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы итальянского нападающего «Ниццы» Марио Балотелли, сказал, что хочет отрезать своему клиенту язык.
Балотелли был удален в матче 26-го тура французской Лиги 1 с «Лорьяном» (1:0) за оскорбление арбитра.
«У меня есть идея по решению проблем Балотелли. Я хочу отрезать ему язык. Тогда у него не останется возможности для оправданий», — сказал Райола в интервью RMC.
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