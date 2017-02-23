«Актобе» подписал Папа Гуйе
32-летний сенегальский защитник Папа Гуйе официально оформил отношения с «Актобе», сообщает Sports.kz со ссылкой на
пресс-службу клуба.
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Гуйе известен по выступлениям за сенегальский «Дуан», украинские «Волынь», «Металлист» и «Днепр», в прошлом сезоне в составе российского «Ростова» провел пять матчей.
По данным сайта Transfermarkt.com, стоимость Гуйе составляет 1 миллион евро.
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