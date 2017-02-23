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23 февраля 2017, 22:09 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Актобе» подписал Папа Гуйе

32-летний сенегальский защитник Папа Гуйе официально оформил отношения с «Актобе», сообщает Sports.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

32-летний сенегальский защитник Папа <span class=error>Гуйе</span> официально оформил отношения с <span class=error>Актобе</span> сообщает Sports.kz со ссылкой на <nobr>пресс-службу</nobr> клуба. Увеличить
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Гуйе известен по выступлениям за сенегальский «Дуан», украинские «Волынь», «Металлист» и «Днепр», в прошлом сезоне в составе российского «Ростова» провел пять матчей.

По данным сайта Transfermarkt.com, стоимость Гуйе составляет 1 миллион евро.

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