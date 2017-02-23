«Тараз» просматривает французского форварда

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27-летний воспитанник французского клуба «Байонна» и испанского «Реал Сосьедада», рост которого 189 см, играл за вторую команду «Шатору», профессиональную карьеру начал в «Женет Англе», потом выступал за другой клуб из Франции «Агд». После игрок искал футбольного счастья в Восточной Европе: три сезона в составе чешского «Кошице», один год — в футболке болгарского «Левски». Затем играл в Шотландии за «Гамильтон Академикал» и дома за родной «Байонна» (в сезоне 2016/2017 годов в CFA 2, пятом по силе дивизионе чемпионата Франции, — 9 матчей, 2 гола).