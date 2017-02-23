Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28877512/
23 февраля 2017, 22:07 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Гол Хижниченко принес солигорскому «Шахтеру» победу над «Сарпсборгом»

Белорусский «Шахтер», в составе которого выступает нападающий сборной Казахстана Сергей Хижниченко, победил норвежский «Сарпсборг» в товарищеском матче, сообщает Sports.kz.

Белорусский Шахтер в составе которого выступает нападающий сборной Казахстана Сергей <span class=error>Хижниченко</span> победил норвежский Сарпсборг в товарищеском матче сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч завершился победой «Шахтера» со счетом 1:0. Единственный гол на 53-й минуте забил Хижниченко.

«Януш зацепился за мяч и бросил в прорыв Багарича, тот выиграл позицию у опекавшего его защитника, прокинул мяч мимо обшившегося вратаря норвежской команды и выкатил Хижниченко уже на пустые ворота», — описывает взятие ворот сайт солигорского клуба.

Шахтер С
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 2 новости  Все новости
23 февраля

Почему Альвареса подозревают в страхе перед Головкиным

Баскетболист «Лейкерс» сделал прогноз на бой Головкин - Джейкобс

СМИ назвали ключ к победе Джейкобса над Головкиным