Гол Хижниченко принес солигорскому «Шахтеру» победу над «Сарпсборгом»

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Матч завершился победой «Шахтера» со счетом 1:0. Единственный гол на 53-й минуте забил Хижниченко.



«Януш зацепился за мяч и бросил в прорыв Багарича, тот выиграл позицию у опекавшего его защитника, прокинул мяч мимо обшившегося вратаря норвежской команды и выкатил Хижниченко уже на пустые ворота», — описывает взятие ворот сайт солигорского клуба.