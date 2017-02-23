Гол Хижниченко принес солигорскому «Шахтеру» победу над «Сарпсборгом»
Белорусский «Шахтер», в составе которого выступает нападающий сборной Казахстана Сергей Хижниченко, победил норвежский «Сарпсборг» в товарищеском матче, сообщает Sports.kz.
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Матч завершился победой «Шахтера» со счетом 1:0. Единственный гол на 53-й минуте забил Хижниченко.
«Януш зацепился за мяч и бросил в прорыв Багарича, тот выиграл позицию у опекавшего его защитника, прокинул мяч мимо обшившегося вратаря норвежской команды и выкатил Хижниченко уже на пустые ворота», — описывает взятие ворот сайт солигорского клуба.
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