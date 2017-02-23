Как в новом сезоне изменится БАТЭ?

Так вот, сегодня оценивая подготовку чемпиона страны БАТЭ к новому сезону, так и хочется воскликнуть: В Борисове все спокойно! По крайней мере, внешне. В клубе более 20 лет есть свой внимательный и заботливый сторож, который дает и команде, и болельщикам, и всем остальным понять — все под контролем. В прошлом году контроль был, но не было результата. БАТЭ затонул в еврокубковом путешествии, наткнувшись на ирландский и казахстанский рифы. Чуть ранее в Бресте не заметил жодинский айсберг в финале Кубка страны — с первым трофеем в истории поздравляли Торпедо-БелАЗ. Сезон для Борисова выдался непривычно слабым.

Подводя его итоги, босс клуба Анатолий Капский молвил: За зиму наша команда претерпит изменения, мы постараемся очиститься, постараемся сделать команду более мотивированной, более боевитой, более азартной. На том убедительном слове мы и разошлись отмечать новогодние праздники. Встретились в январе и увидели, что Борисов покинули Мозолевский, Олехнович, Глеб-старший, а двоих — Сигневича и Гайдучика — отправили на полгода в аренду в греческий чемпионат. Призадумались. Никто из вышеперечисленных на длинной дистанции не являлся игроком ключевым. Расторжение контрактов с опальными брестчанами — разгрузка зарплатной ведомости. Глеб по традиции первую половину сезона играет в Турции, а сейчас будет выступать в России за самарские Крылья Советов.

В арендном договоре форварда национальной сборной Сигневича прописан пункт — непременно вернуться летом в Борисов. Это глобальная чистка? Непохоже. А кто же пришел? Пока исключительно молодежь. Из внутреннего чемпионата выловили креативного полузащитника Евгения Березкина и быстрого флангового хавбека Владислава Жука. Перспективные парни из Нафтана и Славии соответственно наиграли на крутой вызов в карьере, но годятся ли для решения самых высоких задач в рядах амбициозного БАТЭ уже сегодня? Сомневаюсь. 20-летний нападающий Анес Рушевич пожаловал из проверенных борисовским селекционным отделом мест — из Сербии. Говорят, с хорошим потенциалом. Становился лучшим бомбардиром в чемпионате дублирующих составов, а нынче регулярно привлекается в молодежную сборную своей страны.

Согласитесь, и этот переход из разряда — на перспективу. Команда Александра Ермаковича сейчас на подготовительном сборе в Турции. Тренируется, проводит спарринги, продолжает искать усиление состава. Пока восстанавливаются от травм основные центральные защитники Милунович и Дубра, пытается приглянуться тренерам еще один серб Милош Остоич. По оценкам очевидцев, ничего выдающегося. Интригует появление на просмотре финского форварда Ессе Туоминена. Но знаете, что пока наиболее любопытно? Основная обойма БАТЭ сегодня примерно на 85 процентов совпадает с той, которая уступала в ключевых поединках и неизвестному Дандолку в Лиге чемпионов, и хорошо знакомой Астане в Лиге Европы. Так что не удивлюсь, если в матче за Суперкубок Беларуси 11 марта на поле выйдут все известные нам прежде исполнители. Так что же получается — чистки не произошло? Глобальной кадровой нет.

По объективной причине — ушедшему нужно найти замену. А процесс этот денежно затратный для борисовского клуба в его новом статусе завсегдатая групповых стадий еврокубков. Зато чистка моральная наверняка произошла внутри коллектива. И на этом переосмысленном после неудач багаже БАТЭ попробует на правах повсеместного фаворита проехать как минимум до лета. Признаться, не думаю, что на внутренней арене столкнется с большими проблемами, несмотря на амбиции коллективов из Минска, Бреста и Солигорска. А когда наступят международные июль и август, без волшебной лампы Аладдина никак не обойтись. Впрочем, в квалификации Лиги чемпионов так было всегда.