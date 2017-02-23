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23 февраля 2017, 21:41 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Руни заявил, что останется в МЮ, несмотря на интерес со стороны китайских клубов

МОСКВА, 23 фев — Р-Спорт. Английский нападающий Уэйн Руни заявил, что останется в «Манчестер Юнайтед», несмотря на интерес со стороны китайских команд.

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В конце января в британских СМИ появилась информация, что один из китайских футбольных клубов готов предложить Руни личный контракт на один миллион фунтов стерлингов в неделю. Если бы нападающий сборной Англии согласился на переход, то стал бы самым высокооплачиваемым футболистом в мире. В четверг Руни сделал официальное заявление, текст которого в своем микроблоге в Twitter приводит журналист Press Association Sport Саймон Пич.

«Несмотря на интерес со стороны других клубов, за что я им благодарен, мне бы хотелось положить конец всем спекуляциям. Я остаюсь в “Манчестер Юнайтед”. Надеюсь, что в полной мере помогу команде в борьбе за титулы на четырех фронтах», — говорится в заявлении Руни.

Руни перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2004 году из «Эвертона», воспитанником которого он является. В составе манкунианцев он пять раз выигрывал чемпионат страны, побеждал в Кубке Англии, дважды завоевывал Кубок футбольной лиги и четырежды — Суперкубок Англии, а также становился победителем Лиги чемпионов. В минувшую субботу, отличившись в матче со «Сток Сити» (1:1), Руни забил свой 250-й мяч в форме «Манчестер Юнайтед», обойдя Бобби Чарльтона и став лучшим бомбардиром в истории клуба. В составе национальной сборной форвард провел 119 игр и забил 52 мяча.

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