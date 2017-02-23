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23 февраля 2017, 20:50 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Руни объявил о решении остаться в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни объявил о том, что не намерен покидать действующий клуб. Ранее сообщалось, что англичанин отверг вариант с продолжением карьеры в Китае.

Нападающий Манчестер Юнайтед <span class=error>Уэйн</span> <span class=error>Руни</span> объявил о том что не намерен покидать действующий клуб. Увеличить
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«Несмотря на интерес, проявленный со стороны других клубов, которым я благодарен, я хочу закончить эти спекуляции и объявить о решении остаться в «Манчестер Юнайтед», — цитирует PA Dugout‏ Руни.

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