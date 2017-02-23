Руни объявил о решении остаться в «Манчестер Юнайтед»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни объявил о том, что не намерен покидать действующий клуб. Ранее сообщалось, что англичанин отверг вариант с продолжением карьеры в Китае.
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«Несмотря на интерес, проявленный со стороны других клубов, которым я благодарен, я хочу закончить эти спекуляции и объявить о решении остаться в «Манчестер Юнайтед», — цитирует PA Dugout Руни.
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