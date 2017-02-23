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23 февраля 2017, 20:29 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Игрок «Эвертона» Боласье перенесёт вторую операцию и пропустит 6−8 месяцев

Полузащитник «Эвертона» Янник Боласье, который получил травму колена в матче 14-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:1), с большой долей вероятности не сыграет в этом календарном году, информирует The Guardian со ссылкой на наставника «ирисок» Рональда Кумана.

В декабре стало известно, что Боласье потребуется операция после того, как обследование подтвердило наличие повреждения передней крестообразной связки на правом колене. Теперь футболисту потребуется вторая операция, которая будет проведена в начале марта.

Процесс восстановления 27-летнего футболиста займёт от 6 до 8 месяцев.

Эвертон
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