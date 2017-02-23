Игрок «Эвертона» Боласье перенесёт вторую операцию и пропустит 6−8 месяцев

В декабре стало известно, что Боласье потребуется операция после того, как обследование подтвердило наличие повреждения передней крестообразной связки на правом колене. Теперь футболисту потребуется вторая операция, которая будет проведена в начале марта.



Процесс восстановления 27-летнего футболиста займёт от 6 до 8 месяцев.