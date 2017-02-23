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23 февраля 2017, 20:29 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дани Алвес может воссоединиться с Гвардиолой, перейдя летом в «Манчестер Сити»

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес может продолжить карьеру в «Манчестер Сити», сообщает Daily Mail.

По информации издания, 33-летний футболист может перейти в английский клуб следующим летом. У Алвеса сохранились хорошие отношения с главным тренером «МС» Хосепом Гвардиолой и спортивным директором команды Чики Бегиристайном, с которыми он работал в «Барселоне». Бразилец уже обсудил с Гвардиолой и Бегиристайном возможность своего перехода в «Манчестер Сити». Также сообщается, что Дани мог перейти в клуб в зимнее трансферное окно, однако этому трансферу помешала травма, которую он получил в ноябре.

Алвес выступал под руководством Гвардиолы в «Барселоне» с 2008 по 2012 год. Его действующий контракт с «Ювентусом» рассчитан до лета 2018 года.

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