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23 февраля 2017, 20:31 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Жетысу» уверенно победил аутсайдера РФПЛ

Во втором контрольном поединке на УТС в Турции «Жетысу» одержал уверенную победу над клубом РФПЛ.

Очередным соперником талдыкорганской дружины стал представитель РФПЛ команда «Томь» из Томска.

Первым счет в игре на 43-й минуте открыл томчанин Антон Макурин, в дальнейшем поединок складывался в пользу талдыкорганцев, счет сравнял Алексей Шакин на 60-й минуте, спустя четыре минуты Адилхан Танжариков вывел команду вперед. Ну, а точку в поединке на 75-й минуте поставил Сабырхан Ибраев. Итоговый счет — 3:1.

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