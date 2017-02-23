«Жетысу» уверенно победил аутсайдера РФПЛ

Очередным соперником талдыкорганской дружины стал представитель РФПЛ команда «Томь» из Томска.



Первым счет в игре на 43-й минуте открыл томчанин Антон Макурин, в дальнейшем поединок складывался в пользу талдыкорганцев, счет сравнял Алексей Шакин на 60-й минуте, спустя четыре минуты Адилхан Танжариков вывел команду вперед. Ну, а точку в поединке на 75-й минуте поставил Сабырхан Ибраев. Итоговый счет — 3:1.