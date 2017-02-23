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23 февраля 2017, 19:55 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Кайрат» переиграл клуб РФПЛ

В товарищеском матче на УТС в Турции алматинский «Кайрат» встретился с командой РФПЛ самарскими «Крыльями Советов», пишет Sports.kz.

Стартовые составы:

«Кайрат»: Плотников, Ахметов, Арзо, Маркович, Вороговский, Барбоса, Куат, Балтабаев, Аршавин, Исламхан, Турысбек;

«Крылья Советов»: Лория, Надсон, Гаджибеков, Таранов, Ятченко, Глеб, Башкиров, Мияилович, Зуев, Паскуато, Корниленко.

На 25-й минуте встречи отметился бразильский полузащитник алматинцев Исаэль, больше голов не было. 1:0 — победа «Кайрата».

Стоит отметить, что после 17 игр чемпионата «Крылья» расположились на 12-й строчке турнирной таблицы.

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