«Кайрат» переиграл клуб РФПЛ

Стартовые составы:

«Кайрат»: Плотников, Ахметов, Арзо, Маркович, Вороговский, Барбоса, Куат, Балтабаев, Аршавин, Исламхан, Турысбек;

«Крылья Советов»: Лория, Надсон, Гаджибеков, Таранов, Ятченко, Глеб, Башкиров, Мияилович, Зуев, Паскуато, Корниленко.



На 25-й минуте встречи отметился бразильский полузащитник алматинцев Исаэль, больше голов не было. 1:0 — победа «Кайрата».



Стоит отметить, что после 17 игр чемпионата «Крылья» расположились на 12-й строчке турнирной таблицы.