Лоран Косьельни: Хочу, чтобы Венгер продлил контракт с «Арсеналом»

— Мне хочется, чтобы Венгер продлил контракт с «Арсеналом», — приводит L'Equipe слова Косьельни. — Я работаю под его руководством семь лет, он дал мне возможность прийти в лондонский клуб. Работая с ним, я вырос как игрок и человек. Я обязан ему своей карьерой.