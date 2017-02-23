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23 февраля 2017, 19:34 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Лоран Косьельни: Хочу, чтобы Венгер продлил контракт с «Арсеналом»

Защитник «Арсенала» Лоран Косьельни подчеркнул, что обязан своей карьерой главному тренеру лондонцев Арсену Венгеру. 31-летний француз надеется, что специалист продлит контракт с «канонирами». Действующее соглашение Венгера с «Арсеналом» истекает по окончании этого сезона.

— Мне хочется, чтобы Венгер продлил контракт с «Арсеналом», — приводит L'Equipe слова Косьельни. — Я работаю под его руководством семь лет, он дал мне возможность прийти в лондонский клуб. Работая с ним, я вырос как игрок и человек. Я обязан ему своей карьерой.

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