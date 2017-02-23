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23 февраля 2017, 19:14 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Шаньдун Лунэн» готов предложить 10 миллионов фунтов за Эшли Янга

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг может продолжить карьеру в китайском клубе «Шаньдун Лунэн», сообщает Daily Mail.

«Шаньдун Лунэн» готов заплатить десять миллионов фунтов за 31-летнего британца, который редко попадает в стартовый состав «Манчестер Юнайтед».

Янг наверняка рассмотрит предложение из Китая, однако главный тренер англичан Жозе Моуринью может заблокировать трансфер в связи с тем, что команда продолжает играть сразу в четырех турнирах: премьер-лиге, Лиге Европы, Кубке Англии и Кубке лиги.

В нынешнем сезоне Янг семь раз выходил в стартовом составе «Манчестер Юнайтед», а в премьер-лиге на его счету лишь пять матчей, из них два — в стартовом составе. Кроме того, Моуринью часто использует Янга на непривычной позиции правого защитника.

Добавим, что в прошлом сезоне «Шаньдун Лунэн» занял 14-е место в китайской суперлиге. Команду тренирует немец Феликс Магат, а в составе выступают четыре легионера: итальянец Грациано Пелле, бразильцы Диего Тарделли (бывший форвард «Анжи») и Жил, а также сенегалец Паписс Сиссе.

Трансферное окно в Китае закрывается 1 марта.

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