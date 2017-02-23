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23 февраля 2017, 18:29 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Барселона», «Реал», «Арсенал» и другие топ-клубы летом поборются за Мбаппе

Несколько европейских топ-клубов летом готовы побороться за переход нападающего «Монако» Килиана Мбаппе.

В число этих команд входят «Барселона», «Реал», «Манчестер Сити», «Арсенал» и дортмундская «Боруссия», информирует The Independent.

«Сити» и «Арсенал» пытались приобрести 18-летнего игрока ещё прошлым летом, но тогда француз предпочёл остаться в «Монако». Сообщается, что монегаски будут требовать за Мбаппе больше, чем за Антони Марсьяля, который в 2015 году перешёл в «Манчестер Юнайтед» за € 50 млн плюс бонусы.

В текущем сезоне Мбаппе провёл 18 матчей в Лиге 1, в которых забил семь голов и отдал шесть голевых передач. Молодой форвард запомнился яркой игрой в недавнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:5), в котором он забил гол и стал самым юным автором мяча «Монако» в турнире.

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