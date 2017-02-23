Гари Невилл: Сейчас странное время для ухода Руни из «Манчестер Юнайтед»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что форвард Уэйн Руни должен остаться в команде.
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Контракт 31-летнего нападающего с клубом действует до конца сезона 2017/2018, однако не исключено, что
Ранее сообщалось, что агент игрока Пол Стретфорд вылетел в Азию, где проведет переговоры с китайскими клубами, которые могут подписывать новичков до 1 марта.
«Мне бы хотелось думать, что Руни останется в «Манчестер Юнайтед», — приводит Sky Sports слова Невилла. — Очень странно, что разговоры о его уходе продолжаются после закрытия трансферного окна. Он
Подождем, что произойдет, но все это выглядит странным с учетом того, что «Юнайтед» нужны игроки. Морган Шнайдерлин и Мемфис Депай ушли в январе, а это значит, что в случае травм
Команда продолжает выступать в Лиге Европы, ей предстоят важные матчи в
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