FA ввела четвертую замену в матчах Кубка Англии
Футбольная ассоциация Англии (FA) разрешила четвертую замену с матчей четвертьфинала Кубка страны, информирует официальный сайт организации. Ее можно будет проводить только в дополнительное время.
Напомним, что в четвертьфинале 11 марта сыграют «Мидлсбро» и «Хаддерсфилд», а также «Арсенал» с «Линкольн Сити». 12 марта пройдет матч «Тоттенхэм» — «Миллуолл», а 13 марта сыграют «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
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