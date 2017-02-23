FA ввела четвертую замену в матчах Кубка Англии

Напомним, что в четвертьфинале 11 марта сыграют «Мидлсбро» и «Хаддерсфилд», а также «Арсенал» с «Линкольн Сити». 12 марта пройдет матч «Тоттенхэм» — «Миллуолл», а 13 марта сыграют «Челси» и «Манчестер Юнайтед».