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23 февраля 2017, 16:26 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Варди: Не жалею, что не перешёл в «Арсенал»

Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди признался, что не жалеет о решении остаться в клубе, несмотря на предложение от лондонского «Арсенала» перед началом нынешнего сезона.

«Жалею ли, что не перешёл в «Арсенал»? Совершенно нет. Мы знаем, на каком мы месте в таблице, и никто не хочет тут находиться. Нужно биться друг за друга. Когда ты в трудной ситуации, то знайте, что у вас есть партнёры по команде, которые вам помогут.

В команде все футболисты поддерживают Клаудио Раньери. Он прекрасный человек, и он, как и мы, не хочет быть на нынешней позиции", — сказал Варди в эфире BT Sport.

После 24 туров «Лестер» занимает в таблице АПЛ 17-е место.

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