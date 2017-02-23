Варди: Не жалею, что не перешёл в «Арсенал»

«Жалею ли, что не перешёл в «Арсенал»? Совершенно нет. Мы знаем, на каком мы месте в таблице, и никто не хочет тут находиться. Нужно биться друг за друга. Когда ты в трудной ситуации, то знайте, что у вас есть партнёры по команде, которые вам помогут.

В команде все футболисты поддерживают Клаудио Раньери. Он прекрасный человек, и он, как и мы, не хочет быть на нынешней позиции", — сказал Варди в эфире BT Sport.



После 24 туров «Лестер» занимает в таблице АПЛ 17-е место.