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23 февраля 2017, 14:36 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Брессан: Откровенно говоря, в Казахстан поехал за деньгами

Бывший игрок «Астаны» Ренан Брессан в интервью белорусским СМИ, признался, что именно финансовый аспект стал основной причиной его перехода в столичный клуб.

«Слушай, многие говорят, что именно Исаев (прим.авт. — Валерий Исаев, футбольный агент) в свое время убедил меня перейти в “Аланию”, а потом перебраться в “Астану”, но это не так. Тогда мы вместе решили, что так будет лучше, хотя до переезда в Казахстан у меня на руках было предложение от АПОЭЛ. Буду говорить откровенно, поехали в Казахстан за деньгами. И я, и Исаев хотели заработать, потому что мы потеряли большие деньги в “Алании”. Во Владикавказе я полгода не получал зарплату. Ни копейки. Конечно, если бы у меня были нынешние мозги, ни за что не поехал бы в “Астану”, но, повторюсь, Исаев не виноват в том, что я сделал такой выбор», — цитирует Брессана By.tribuna.com.

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