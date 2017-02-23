Брессан: Откровенно говоря, в Казахстан поехал за деньгами

«Слушай, многие говорят, что именно Исаев (прим.авт. — Валерий Исаев, футбольный агент) в свое время убедил меня перейти в “Аланию”, а потом перебраться в “Астану”, но это не так. Тогда мы вместе решили, что так будет лучше, хотя до переезда в Казахстан у меня на руках было предложение от АПОЭЛ. Буду говорить откровенно, поехали в Казахстан за деньгами. И я, и Исаев хотели заработать, потому что мы потеряли большие деньги в “Алании”. Во Владикавказе я полгода не получал зарплату. Ни копейки. Конечно, если бы у меня были нынешние мозги, ни за что не поехал бы в “Астану”, но, повторюсь, Исаев не виноват в том, что я сделал такой выбор», — цитирует Брессана By.tribuna.com.