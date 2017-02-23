Трансферы КПЛ. Первый «фейл» «Кайсара»

Футбольный клуб «Кайсар» затеял масштабную перестройку состава в межсезонье, что свидетельствует о серьезных намерениях команды в предстоящем чемпионате. Видимо, кызылординцы хотят не только закрепиться в высшем дивизионе, но и попытаться занять место в первой четверке, дающей право выступать в еврокубках, передает корреспондент Vesti.kz.

Для этого клуб пригласил болгарского специалиста Стойчо Младенова и 16 новых футболистов. Правда, с одним приобретением руководство просчиталось. Речь о Грегори Нельсоне.

Голландский легионер, подписавший этой зимой контракт с «Кайсаром», впоследствии расторг его из-за семейных проблем. Но, похоже, быстро с ними разобрался, поскольку на днях заключил соглашение с «Аль Мухаррак» из Бахрейна.

Как известно, 29-летний Нельсон поиграл на хорошем уровне. Начинал карьеру в Голландии, где защищал цвета «Розендала», не считая игр за молодежный состав АЗ. Далее перебрался в софийский ЦСКА (2010−2011, 37 игр/5 мячей), откуда переехал в донецкий «Металлург» (2012−2015, 81/:). В украинский клуб его пригласили на место Маркоса Пиззелли, уехавшего в «Кубань» и известного впоследствии казахстанским болельщикам по выступлениям за «Актобе».

Грегори сделал атаку «Металлурга» значительно острой и разнообразной. Как-никак обладает хорошим контролем мяча и умением отдать обостряющую передачу. На эти его качества рассчитывал Стойчо Младенов, вряд ли предполагавший, что футболист со временем передумает выступать за «Кайсар».

Впрочем, не сложно догадаться, почему полузащитник решил продолжить карьеру в другой команде. При всем уважении к «Кайсару», у клуба нет инфраструктуры. Летом играть в Кызылорде невозможно, стадион неважный, базы как таковой нет. Увидев все это после Голландии, Болгарии и Украины голландец не мог не ужаснуться. Да и родным Нельсона быстро наскучило бы в небольшом городе.

Это лишний раз говорит о том, что казахстанским клубам больше нужно думать о развитии инфраструктуры. Одними хорошими финансовыми условиями квалифицированных футболистов не завлечь. В этом отношении только «Кайрат» серьезно продвинулся, в связи с чем может показать товар лицом, устраивая новобранцам экскурсии по новым тренировочным базам.

Несмотря на бегство Грегори Нельсона, в «Кайсаре» хватает других легионеров. На данный момент в составе команды 16 новых футболистов. Более подробную информацию о них можно получить в нашей обновляемой «Таблице переходов».