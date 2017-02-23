Трансферы КПЛ. Первый «фейл» «Кайсара»
Кызылординцы вернулись в КПЛ благодаря победе в первой лиге.
Футбольный клуб «Кайсар» затеял масштабную перестройку состава в межсезонье, что свидетельствует о серьезных намерениях команды в предстоящем чемпионате. Видимо, кызылординцы хотят не только закрепиться в высшем дивизионе, но и попытаться занять место в первой четверке, дающей право выступать в еврокубках, передает корреспондент Vesti.kz.
Для этого клуб пригласил болгарского специалиста Стойчо Младенова и 16 новых футболистов. Правда, с одним приобретением руководство просчиталось. Речь о Грегори Нельсоне.
Голландский легионер, подписавший этой зимой контракт с «Кайсаром», впоследствии расторг его
Как известно, 29-летний Нельсон поиграл на хорошем уровне. Начинал карьеру в Голландии, где защищал цвета «Розендала», не считая игр за молодежный состав АЗ. Далее перебрался в софийский ЦСКА (2010−2011, 37 игр/5 мячей), откуда переехал в донецкий «Металлург» (2012−2015, 81/:). В украинский клуб его пригласили на место Маркоса Пиззелли, уехавшего в «Кубань» и известного впоследствии казахстанским болельщикам по выступлениям за «Актобе».
Грегори сделал атаку «Металлурга» значительно острой и разнообразной.
Впрочем, не сложно догадаться, почему полузащитник решил продолжить карьеру в другой команде. При всем уважении к «Кайсару», у клуба нет инфраструктуры. Летом играть в Кызылорде невозможно, стадион неважный, базы как таковой нет. Увидев все это после Голландии, Болгарии и Украины голландец не мог не ужаснуться. Да и родным Нельсона быстро наскучило бы в небольшом городе.
Это лишний раз говорит о том, что казахстанским клубам больше нужно думать о развитии инфраструктуры. Одними хорошими финансовыми условиями квалифицированных футболистов не завлечь. В этом отношении только «Кайрат» серьезно продвинулся, в связи с чем может показать товар лицом, устраивая новобранцам экскурсии по новым тренировочным базам.
Несмотря на бегство Грегори Нельсона, в «Кайсаре» хватает других легионеров. На данный момент в составе команды 16 новых футболистов. Более подробную информацию о них можно получить в нашей обновляемой «Таблице переходов».