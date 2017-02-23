As: Защитник «Реала» Варан из-за травмы пропустит не меньше трех недель

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Варан травмировался в гостевом матче чемпионата Испании с «Валенсией», который прошел в среду. Игрок был заменен на 73-й минуте. По результатам первичного обследования у защитника диагностирован разрыв мышечных волокон.

Варан, которому в апреле исполнится 24 года, в текущем сезоне принял участие в 18 матчах «Реала» в чемпионате Испании, забил один гол.