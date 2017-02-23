Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28871738/
23 февраля 2017, 9:34 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

As: Защитник «Реала» Варан из-за травмы пропустит не меньше трех недель

МОСКВА, 23 фев — Р-Спорт. Защитник мадридского футбольного клуба «Реал» Рафаэль Варан из-за травмы пропустит не меньше трех недель, сообщает As.

Защитник мадридского футбольного клуба Реал Рафаэль Варан из-за травмы пропустит не меньше трех недель сообщает As. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Варан травмировался в гостевом матче чемпионата Испании с «Валенсией», который прошел в среду. Игрок был заменен на 73-й минуте. По результатам первичного обследования у защитника диагностирован разрыв мышечных волокон.

Варан, которому в апреле исполнится 24 года, в текущем сезоне принял участие в 18 матчах «Реала» в чемпионате Испании, забил один гол.

Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Зинедин Зидан: «Реал» проиграл «Валенсии» в первые 10 минут матча

Зинедин Зидан: «Реал» проиграл «Валенсии» в первые 10 минут матча

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан посетовал на реализацию голевых моментов в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (1:2). По словам специалиста, мадридцы проиграли эту встречу в первые десять минут игры.
Еще 7 новостей  Все новости
22 февраля

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Винер: если Мамун не вернется, буду счастлива – у нее хороший жених

Легендарный борец: украинцы и русские – единый народ, даже не братский