Зинедин Зидан: «Реал» проиграл «Валенсии» в первые 10 минут матча

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— Мы проиграли «Валенсии» в первые десять минут, — приводит пресс-служба мадридцев слова Зидана. — «Реал» контролировал мяч, имел голевые моменты, но упустил их, а соперник забил два быстрых гола. У нас было 80 минут, чтобы вернутся в игру, но мы упустили свои шансы. Мы могли набрать очки, но не сделали этого.

Нам необходимо быть более внимательными. Мы хорошо распоряжались мячом, но нам не хватало последнего паса. Поздравляю «Валенсию». Не нужно искать оправданий. Нужно думать о следующем матче.