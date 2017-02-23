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23 февраля 2017, 0:59 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Зинедин Зидан: «Реал» проиграл «Валенсии» в первые 10 минут матча

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан посетовал на реализацию голевых моментов в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (1:2). По словам специалиста, мадридцы проиграли эту встречу в первые десять минут игры.

Главный тренер Реала <span class=error>Зинедин</span> <span class=error>Зидан</span> посетовал на реализацию голевых моментов в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Испании с Валенсией (1:2). По словам специалиста <span class=error>мадридцы</span> проиграли эту встречу в первые десять минут игры. Увеличить
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— Мы проиграли «Валенсии» в первые десять минут, — приводит пресс-служба мадридцев слова Зидана. — «Реал» контролировал мяч, имел голевые моменты, но упустил их, а соперник забил два быстрых гола. У нас было 80 минут, чтобы вернутся в игру, но мы упустили свои шансы. Мы могли набрать очки, но не сделали этого.

Нам необходимо быть более внимательными. Мы хорошо распоряжались мячом, но нам не хватало последнего паса. Поздравляю «Валенсию». Не нужно искать оправданий. Нужно думать о следующем матче.

22.02.2017 20:45 основной раунд: 16-й тур Mestalla
Валенсия 2:1 Реал
Первый тайм: 2:1
Главные тренеры
Сальвадор Гонсалес Марко Зинедин Зидан
Голы
4′ Симоне Дзадза (М. Эль-Хаддади) 12
9′ Фабиан Орельяна (Нани) 15
7 Криштиану Роналду (Виейра да Силва Марселу) 44′
Составы
Диегу Алвес 1
Жоау Канселу 2
Хосе Гайя 14
67′ Эльяким Мангала 5
Эсекиэль Гарай 24
43′ Мунир Эль-Хаддади 9
54′ Энцо Перес 8
90′ Даниэль Парехо 10
39′ Нани 17
Гильерме Сикейра 6
56′ Фабиан Орельяна 15
Карлос Солер 28
19′ 74′ Симоне Дзадза 12
Мата Марио Суарес 7
1 Кейлор Навас
2 Даниэль Карвахаль 29′
12 Виейра да Силва Марселу
4 Серхио Рамос
8 Тони Кроос
9 Карим Бензема
14 Каземиру
7 Криштиану Роналду
5 Рафаэль Варан 73′ 59′
6 Фернандес Иглесиас Начо
19 Лука Модрич 76′
17 Лукас Васкес
10 Хамес Родригес 62′
11 Гарет Бэйл
Статистика
5 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 22
5 Удары в створ 5
3 Угловые 11
12 Фолы 18
2 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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