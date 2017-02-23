Зинедин Зидан: «Реал» проиграл «Валенсии» в первые 10 минут матча
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан посетовал на реализацию голевых моментов в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (1:2). По словам специалиста, мадридцы проиграли эту встречу в первые десять минут игры.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Мы проиграли «Валенсии» в первые десять минут, — приводит
Нам необходимо быть более внимательными. Мы хорошо распоряжались мячом, но нам не хватало последнего паса. Поздравляю «Валенсию». Не нужно искать оправданий. Нужно думать о следующем матче.
Главные тренеры
|Сальвадор Гонсалес Марко
|Зинедин Зидан
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|5
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|22
|5
|Удары в створ
|5
|3
|Угловые
|11
|12
|Фолы
|18
|2
|Офсайды
|5
Судьи
|Главный судья
|Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter