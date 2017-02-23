Экс-форвард «МС» и «Ювентуса» Божинов перешёл в клуб 2-го китайского дивизиона
Нападающий Валери Божинов продолжит свою карьеру в клубе второго китайского дивизиона «Мэйчжоу Хака», сообщает Sportal.bg.
31-летний болгарский футболист подписал контракт по схеме 1+1. Зарплата Божинова в «Мэйчжоу Хака» составит € 1 млн в год.
Божинов за свою карьеру поиграл за 11 клубов из пяти стран. Последним клубом в его карьере был сербский «Партизан». Ранее он также выступал за «Лечче», «Фиорентину», «Ювентус», «Манчестер Сити», «Парму», лиссабонский «Спортинг», «Верону», «Виченцу», «Левски» и «Тернану».
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