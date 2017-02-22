«Реал» проиграл «Валенсии» и не смог увеличить отрыв от «Барселоны»

Встреча проходила в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 2:1.



На 4-й минуте Мунир Эль-Хаддади совершил рывок по правому флангу и навесил в штрафную — Симоне Дзадза ловко принял мяч, развернулся и пробил в дальнюю девятку. На 9-й минуте хозяева совершили перехват в центре поля и убежали в контратаку, Нани выдержал паузу и великолепной передачей вывел Фабиана Орельяну на рандеву с голкипером, а тот удвоил преимущество хозяев.



В концовке первого тайма Марсело совершил прорыв по флангу и вырезал подачу в центр штрафной, а Криштиану Роналду выпрыгнул выше всех и головой вколотил мяч в ближний угол.



«Реал» (52 очка) опережает идущую второй «Барселону» на один балл и имеет матч в запасе. «Валенсия» (26) поднялась на 14-ю строчку.