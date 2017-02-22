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22 февраля 2017, 23:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал» проиграл «Валенсии» и не смог увеличить отрыв от «Барселоны»

«Валенсия» выиграла у «Реала» в перенесённом матче 16-го тура испанской Примеры.

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Встреча проходила в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 2:1.

На 4-й минуте Мунир Эль-Хаддади совершил рывок по правому флангу и навесил в штрафную — Симоне Дзадза ловко принял мяч, развернулся и пробил в дальнюю девятку. На 9-й минуте хозяева совершили перехват в центре поля и убежали в контратаку, Нани выдержал паузу и великолепной передачей вывел Фабиана Орельяну на рандеву с голкипером, а тот удвоил преимущество хозяев.

В концовке первого тайма Марсело совершил прорыв по флангу и вырезал подачу в центр штрафной, а Криштиану Роналду выпрыгнул выше всех и головой вколотил мяч в ближний угол.

«Реал» (52 очка) опережает идущую второй «Барселону» на один балл и имеет матч в запасе. «Валенсия» (26) поднялась на 14-ю строчку.

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