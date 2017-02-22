«Реал» проиграл «Валенсии» и не смог увеличить отрыв от «Барселоны»
«Валенсия» выиграла у «Реала» в перенесённом матче 16-го тура испанской Примеры.
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Встреча проходила в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 2:1.
На 4-й минуте Мунир
В концовке первого тайма Марсело совершил прорыв по флангу и вырезал подачу в центр штрафной, а Криштиану Роналду выпрыгнул выше всех и головой вколотил мяч в ближний угол.
«Реал» (52 очка) опережает идущую второй «Барселону» на один балл и имеет матч в запасе. «Валенсия» (26) поднялась на 14-ю строчку.
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