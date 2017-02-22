Фримпонг: В шведском чемпионате нет игрока известнее, чем Фримпонг

«Я действительно ничего не знаю об игроках местной лиги. Но мне точно известно, что ни один из них не похож на Фримпонга. В шведском чемпионате нет игрока известнее, чем Фримпонг. Ким Чельстрём, который, как и я, выступал в “Арсенале”? А что он сделал кроме того, что провёл там три матча? Я уважаю Кима. Познакомился с ним, когда он ещё играл в “Спартаке”. Это фантастический игрок, но он не похож на Фримпонга. Фримпонг существует только один», — цитирует Эммануэля Aftonbladet.



В понедельник стало известно, что Фримпонг покинул тульский «Арсенал»: стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. В России 25-летний ганец также выступал за «Уфу». Хавбек является воспитанником лондонского «Арсенала».