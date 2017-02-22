«Ливерпуль» подтвердил, что Лаллана подписал новый контракт

Предыдущий контракт Лалланы с красными истекал летом 2019 года. По информации The Daily Mail, новое соглашение рассчитано до 2021 года, а зарплата 28-летнего игрока сборной Англии в «Ливерпуле» увеличилась с £ 60 тыс. до £ 150 тыс. в неделю.



Лаллана выступает в «Ливерпуле» с 2014 года, куда перешёл из «Саутгемптона». В общей сложности провёл за красных 117 матчей, забил 20 голов и отдал 19 голевых передач.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Ливерпуля».