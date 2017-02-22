Жулин поблагодарил фигуристов Дэвис и Уайт за решение не возобновлять карьеру

В среду спортсмены сообщили телекомпании NBC, что решение о завершении карьеры принято, хотя они и не испытывают радости по этому поводу.

«Я хочу сказать ребятам спасибо и передать им огромный привет — они дали нам шанс на Играх в Пхенчхане, — сказал Жулин. — Дай бог им здоровья».

В июне 2014 года фигуристы заявили, что хотят пропустить сезон, в марте 2015 года решили продлить паузу еще на год, в октябре прошлого года спортсмены также не спешили с заявлениями о завершении карьеры. В нынешнем году и Мэрил Дэвис, и Чарли Уайт отметят 30-летие.