Жулин поблагодарил фигуристов Дэвис и Уайт за решение не возобновлять карьеру
МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Александр Жулин, тренер российского танцевального дуэта фигуристов Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, поблагодарил олимпийских чемпионов 2014 года в Сочи американцев Мэрил Дэвис и Чарли Уайт за решение не возобновлять карьеру. Об этом Жулин сказал ТАСС.
В среду спортсмены сообщили телекомпании NBC, что решение о завершении карьеры принято, хотя они и не испытывают радости по этому поводу.
«Я хочу сказать ребятам спасибо и передать им огромный привет — они дали нам шанс на Играх в Пхенчхане, — сказал Жулин. — Дай бог им здоровья».
В июне 2014 года фигуристы заявили, что хотят пропустить сезон, в марте 2015 года решили продлить паузу еще на год, в октябре прошлого года спортсмены также не спешили с заявлениями о завершении карьеры. В нынешнем году и Мэрил Дэвис, и Чарли Уайт отметят 30-летие.
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