Вернидуб: Зачем Будковский уехал в Россию? Платят в три раза больше
Наставник «Зари» Юрий Вернидуб считает, что украинский форвард Филипп Будковский должен был вернуться в луганский клуб.
Сам же футболист перешёл на правах аренды в «Анжи».
«Почему он туда пошёл? Он задавался этим вопросом? У нас всё было хорошо, поэтому я могу сказать, что
Если бы Будковский хотел вернуться, следовало позвонить главному тренеру, генеральному директору. Скажи он, что готов играть на тех же условиях, — да я был бы только рад. И ему бы на пользу пошло.
Когда Будковский уходил, я первым сказал ему, что это ошибка. Остался, доиграл бы в Лиге Европы.
Появился шанс? Появился. Караваев доказал своей работой, старанием и отдачей, — сказал Вернидуб каналу «Футбол 1».
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