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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28865786/
22 февраля 2017, 17:43 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Вернидуб: Зачем Будковский уехал в Россию? Платят в три раза больше

Наставник «Зари» Юрий Вернидуб считает, что украинский форвард Филипп Будковский должен был вернуться в луганский клуб.

Сам же футболист перешёл на правах аренды в «Анжи».

«Почему он туда пошёл? Он задавался этим вопросом? У нас всё было хорошо, поэтому я могу сказать, что из-за финансовых условий. Думаю, там втрое лучше платят, чем у нас. Это понятно, мы не сможем обеспечить такие финансы, «Заря» — не настолько богатый клуб.

Если бы Будковский хотел вернуться, следовало позвонить главному тренеру, генеральному директору. Скажи он, что готов играть на тех же условиях, — да я был бы только рад. И ему бы на пользу пошло.

Когда Будковский уходил, я первым сказал ему, что это ошибка. Остался, доиграл бы в Лиге Европы. Всего-то 5−6 месяцев. Сейчас было бы гораздо больше предложений. Я понимаю футболистов, которым хочется заработать за свою недолгую футбольную жизнь, но тот же Караваев терпел. 2,5 года терпел и никогда не жаловался.
Появился шанс? Появился. Караваев доказал своей работой, старанием и отдачей, — сказал Вернидуб каналу «Футбол 1».
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