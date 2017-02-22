Вернидуб: Зачем Будковский уехал в Россию? Платят в три раза больше

Сам же футболист перешёл на правах аренды в «Анжи».

«Почему он туда пошёл? Он задавался этим вопросом? У нас всё было хорошо, поэтому я могу сказать, что из-за финансовых условий. Думаю, там втрое лучше платят, чем у нас. Это понятно, мы не сможем обеспечить такие финансы, «Заря» — не настолько богатый клуб.

Если бы Будковский хотел вернуться, следовало позвонить главному тренеру, генеральному директору. Скажи он, что готов играть на тех же условиях, — да я был бы только рад. И ему бы на пользу пошло.