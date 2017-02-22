«Блэкберн» объявил имя нового главного тренера

Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с 53-летним специалистом рассчитан на полтора года.



На этом посту Моубрей сменил Оуэна Койла, который ранее покинул свою должность. «Блэкберн» после 31 сыгранного матча занимает предпоследнее место в турнирной таблице Чемпионшипа.



Моубрей ранее также работал с такими командами, как «Хиберниан», «Вест Бромвич Альбион», «Селтиком», «Мидлсбро» и другими.