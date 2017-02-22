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22 февраля 2017, 15:15 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Блэкберн» объявил имя нового главного тренера

«Блэкберн Роверс» возглавил Тони Моубрей, ранее работавший в «Ковентри Сити».

Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с 53-летним специалистом рассчитан на полтора года.

На этом посту Моубрей сменил Оуэна Койла, который ранее покинул свою должность. «Блэкберн» после 31 сыгранного матча занимает предпоследнее место в турнирной таблице Чемпионшипа.

Моубрей ранее также работал с такими командами, как «Хиберниан», «Вест Бромвич Альбион», «Селтиком», «Мидлсбро» и другими.

Блэкберн Роверс
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