«Блэкберн» объявил имя нового главного тренера
«Блэкберн Роверс» возглавил Тони Моубрей, ранее работавший в «Ковентри Сити».
Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с 53-летним специалистом рассчитан на полтора года.
На этом посту Моубрей сменил Оуэна Койла, который ранее покинул свою должность. «Блэкберн» после 31 сыгранного матча занимает предпоследнее место в турнирной таблице Чемпионшипа.
Моубрей ранее также работал с такими командами, как «Хиберниан», «Вест Бромвич Альбион», «Селтиком», «Мидлсбро» и другими.
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