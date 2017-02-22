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22 февраля 2017, 14:54 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Игорь Зюлев: Помнится, матч «Гомель» — «Нафтан» попал под подозрения… Понятно, что дыма без огня не бывает

Выступавший в минувшем сезоне за «Нафтан» Игорь Зюлев порассуждал о договорных матчах.

Выступавший в минувшем сезоне за <span class=error>Нафтан</span> Игорь <span class=error>Зюлев</span> порассуждал о договорных матчах. Увеличить
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В завершившемся сезоне у вас была ситуация, когда «Нафтан» обвинили в сдаче матча «Минску».

Это было просто ужасно! Кошмарно провели первый тайм. Люди высказывались на эту тему, но не могли ничего доказать… Но любые обвинения требуется доказать! Какой смысл обвинять? Помню, как мне звонили журналисты, спрашивали. А я ничего сказать не могу, потому что уверен в каждом футболисте своей команды. Если найдут доказательства, то я не буду ничего отрицать…

Помнится, еще один наш матч попал под подозрение. Играли с «Гомелем» на выезде, уступили 0:3. Перед матчем букмекеры сообщили о том, что резко снизился коэффициент на нашу победу. Понятно, что дыма без огня не бывает, но никого из партнеров обвинить даже язык не поворачивался. Хотя подозрения закрадывались, — как передает by.tribuna.com со ссылкой на «Спортивную панораму», рассказал Зюлев.

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Андрей Жуков отказался от дачи показаний по делу Николая Рындюка

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