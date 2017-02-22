Гашпуйтис покинул расположение «Ордабасы»
Литовский защитник Витас Гашпуйтис покинул расположение шымкентского «Ордабасы» на УТС в Турции, сообщает Sports.kz со ссылкой на
пресс-службу клуба.
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«По мнению тренерского штаба, Гашпуйтис перспективный футболист, но сегодня перед командой стоят высокие задачи. Мы подписываем игроков, которые могут помочь здесь и сейчас. Мы будем следить за Витасом, не исключено, что в будущем мы по работаем вместе», — заявляет клуб.
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