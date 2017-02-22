Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28864558/
22 февраля 2017, 14:53 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Гашпуйтис покинул расположение «Ордабасы»

Литовский защитник Витас Гашпуйтис покинул расположение шымкентского «Ордабасы» на УТС в Турции, сообщает Sports.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Литовский защитник <span class=error>Витас</span> Гашпуйтис покинул расположение <span class=error>шымкентского</span> <span class=error>Ордабасы</span> на <span class=error>УТС</span> в Турции сообщает Sports.kz со ссылкой на <nobr>пресс-службу</nobr> клуба. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«По мнению тренерского штаба, Гашпуйтис перспективный футболист, но сегодня перед командой стоят высокие задачи. Мы подписываем игроков, которые могут помочь здесь и сейчас. Мы будем следить за Витасом, не исключено, что в будущем мы по работаем вместе», — заявляет клуб.

Ордабасы
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
22 февраля

СМИ восхитились формой Головкина перед боем с Джейкобсом

Газзаев рассказал об объединении чемпионатов России и Казахстана

Ringsidereport.com: «Головкин открыл дверь новому поколению казахстанских боксеров»