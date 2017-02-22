Андрей Жуков отказался от дачи показаний по делу Николая Рындюка
В суде Центрального района города Минска 22 февраля началось рассмотрение уголовного дела в отношении Николая Рындюка.
Экс-наставника «Сморгони» обвиняют в даче взятки бывшему главе департамента судейства и инспектирования БФФ Андрею Жукову. При этом Жуков, который 5 января был приговорен к пяти годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества, отказался от дачи показаний по делу Рындюка.
Бывшему футболисту сборной Беларуси инкриминирована ч.1 ст. 431 уголовного кодекса РБ. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы. 19 февраля Николая Рындюка уволили из ФК «Сморгонь». Сейчас он является специалистом по продажам.
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