Нигерийский защитник прибыл на просмотр в «Ордабасы»

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Этот игрок уже проходил в продолжающееся межсезонье сборы с «Шахтером», однако в итоге не остался с карагандинцами.



Овие Мондэй Шедрак, уроженец нигерийского города Лафиа и воспитанник «Хартленда», с 20 лет выступал в Молдове, где сначала на протяжении четырех сезонов защищал цвета «Милсами», а после, съездив ненадолго в «Аль Араби» из Кувейта, стал игроком «Зимбру». В составе «зубров» Мондэй и выступал в первой половине чемпионата Молдовы-2016/2017, проведя 7 матчей.