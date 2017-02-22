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22 февраля 2017, 14:47 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Нигерийский защитник прибыл на просмотр в «Ордабасы»

По информации Sports.kz, вчера к УТС «Ордабасы» в Турции присоединился 24-летний нигерийский центральный защитник Овие Мондэй.

По информации Sports.kz вчера к <span class=error>УТС</span> <span class=error>Ордабасы</span> в Турции присоединился 24-летний нигерийский центральный защитник <span class=error>Овие</span> <span class=error>Мондэй</span>. Увеличить
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Этот игрок уже проходил в продолжающееся межсезонье сборы с «Шахтером», однако в итоге не остался с карагандинцами.

Овие Мондэй Шедрак, уроженец нигерийского города Лафиа и воспитанник «Хартленда», с 20 лет выступал в Молдове, где сначала на протяжении четырех сезонов защищал цвета «Милсами», а после, съездив ненадолго в «Аль Араби» из Кувейта, стал игроком «Зимбру». В составе «зубров» Мондэй и выступал в первой половине чемпионата Молдовы-2016/2017, проведя 7 матчей.

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