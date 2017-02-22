Футболист «Зимбру» хочет перейти в чемпионат Казахстана
Главный тренер молдавского «Зимбру» Штефан Стойка на
пресс-конференции рассказал, что игрок его команды Жан Теодоро хочет уйти в чемпионат Казахстана, передает Prosports.kz.
«У Жана Теодоро контракт на два года, но футболист хочет уехать в чемпионат Казахстана, причем бесплатно. “Зимбру”, тем не менее, рассчитывает
Напомним, что Теодоро проходил просмотр в «Иртыше», но не подошел павлодарцам.
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