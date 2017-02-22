Футболист «Зимбру» хочет перейти в чемпионат Казахстана

«У Жана Теодоро контракт на два года, но футболист хочет уехать в чемпионат Казахстана, причем бесплатно. “Зимбру”, тем не менее, рассчитывает все-таки что-то получить за трансфер», — признался Стойка.

Напомним, что Теодоро проходил просмотр в «Иртыше», но не подошел павлодарцам.