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22 февраля 2017, 14:34 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

Футболист «Зимбру» хочет перейти в чемпионат Казахстана

Главный тренер молдавского «Зимбру» Штефан Стойка на пресс-конференции рассказал, что игрок его команды Жан Теодоро хочет уйти в чемпионат Казахстана, передает Prosports.kz.

«У Жана Теодоро контракт на два года, но футболист хочет уехать в чемпионат Казахстана, причем бесплатно. “Зимбру”, тем не менее, рассчитывает все-таки что-то получить за трансфер», — признался Стойка.

Напомним, что Теодоро проходил просмотр в «Иртыше», но не подошел павлодарцам.

Зимбру
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