Возможный новичок «Шахтера» расторг контракт со своим клубом

Как сообщает официальный сайт клуба, теперь Аллегриа может принять предложение, которое ему поступило из чемпионата Казахстана. Отметим, что на данный момент 21-летний игрок находится на просмотре в карагандинском «Шахтере».

В карьере Алессио также были команды бельгийских «Патро Эйсдена» и «Гела» из второго по силе дивизиона.