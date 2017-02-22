Возможный новичок «Шахтера» расторг контракт со своим клубом
Нападающий Алессио Аллегриа расторг контракт с командой третьей бельгийской лиги «Сереном» по обоюдному согласию, передает Prosports.kz.
Как сообщает официальный сайт клуба, теперь Аллегриа может принять предложение, которое ему поступило из чемпионата Казахстана. Отметим, что на данный момент 21-летний игрок находится на просмотре в карагандинском «Шахтере».
В карьере Алессио также были команды бельгийских «Патро Эйсдена» и «Гела» из второго по силе дивизиона.
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