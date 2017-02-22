Вратарь вьетнамского клуба дисквалифицирован за нарочно пропущенные голы
Два игрока вьетнамского клуба «Донгтам Лонган» были дисквалифицированы на два года за неподобающее поведение в матче с «Хошимин Сити».
Об этом сообщает vtv.vn.
При счёте 2:2 арбитр назначил пенальти в ворота «Донгтам Лонган», с чем вратарь был категорически не согласен. В знак протеста футболист повернулся к бьющему игроку спиной. Затем команда намеренно пропустила ещё два гола.
Помимо двух футболистов, на три года дисквалифицированы президент и главный тренер «Донгтам Лонган». Тренер оштрафован на € 624, а президент — на € 833. Пока будет действовать наказание, оба не смогут заниматься никакой футбольной деятельностью. При этом клуб должен заплатить штраф в размере € 4168.
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