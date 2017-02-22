Кайсар Бекенов: Уверен, сейчас мы как минимум не слабее, чем в прошлом году

— Кайсар Рауфович, как в целом оцените подготовку «Астаны» к новому сезону? Все ли идет по плану?

— Подготовка идет по плану. Тренерский штаб доволен условиями проведения сборов. В ОАЭ была прекрасная погода и два очень хороших спарринг-партнера. В Турции также команде созданы все необходимые условия для плодотворной подготовки к новому сезону.

— Заметно, что ваш клуб делает акцент на точечные приобретения. Планируется ли подписание новых футболистов, учитывая, что отныне клуб может заявить 9-го и 10-го легионера дополнительно?

— Очень многое будет зависеть от квалификации кандидатов. Если совместно с тренерским штабом мы поймем, что тот или иной футболист способен реально усилить команду, добавить ей качества, то будет по нему вестись работа. В целом же, даже если сейчас мы не воспользуемся возможностью заявить 9 и 10 легионера, не стоит исключать такой возможности летом перед стартом в квалификации Лиги Чемпионов. Однако не стоит забывать, что с нас по-прежнему не снят запрет на приобретение футболистов со стороны УЕФА, что накладывает определенные трудности с поиском квалифицированных исполнителей, тем не менее селекционная работа клубом ведется все время.

— Добавляет ли это новшества преимущества команде, учитывая высокие задачи в Лиге чемпионов?

— Думаю, что это позволит клубам быть более конкурентоспособным на европейской арене, потому что практически все команды, с которыми мы играли были не ограничены в выборе футболистов, учитывая, что у них нет лимита на легионеров. Поэтому думаю, что однозначно это добавит глубины состава, и оставляет возможность приглашения более квалифицированных игроков.

— Рохер Каньяс на полгода уехал в АПОЭЛ. Не тяжело ли будет без колумбийца в весенних матчах, учитывая, что конкуренты заметно усиливаются?

— В целом и Станимир Стойлов и Саян Жаксыгельдиевич Хамитжанов в своих интервью подчеркивали, что это решение пойдет на благо и клубу и самому футболисту. Каньясу дали возможность попробовать свои силы в другом чемпионате, в составе сильного клуба, который вышел в весеннюю часть Лиги Европы УЕФА. С другой стороны, это возможность посмотреть в деле в весенней части чемпионата Ивана Маевского, подписанием которого остался очень доволен тренерский штаб. Так что, аренда Каньяса стала решением, которое удовлетворило интересы обеих сторон. Что касается усиления конкурентов, то я считаю, что мы от них не отстаем, также работаем над усилением состава. Были подписаны футболисты, выступающие в составе национальной сборной своих стран. Так что уверен, что мы как минимум не слабее, чем в прошлом году.

— Если подробней остановиться на Маевском — в чем сильные стороны этого футболиста? Могли бы сравнить с тем же Каньясом?

— Я уже говорил, что тренерский штаб доволен подписанием Ивана Маевского. Мы вели этого футболиста, и когда появилась возможность пригласить его в наши ряды, «Астана» с удовольствием ей воспользовалась. Сильные его стороны — футбольный интеллект, выполнение большого объема работы. Также Иван очень силен в оборонительной составляющей футбола. Таким образом, Маевский добавит нам уверенности и цепкости в плане разрушения атак соперника. Трудно сравнивать их с Каньясом, они отличаются по своим задачам на поле. Каньяс больше ориентирован на атаку, в то время как Маевский классический опорник.

— Могут ли вернуться летом в преддверии еврокубковых матчей отданные в аренду в «Тобол» Сергей Малый и Алексей Щеткин? В костанайскую команду отправляют и Джордже Деспотовича.

— Я бы не исключал такой вероятности по всем футболистам, находящимся в аренде, в том числе и Каньяса. Все будет зависеть от того, какие позиции будут требовать усиления летом, поэтому исключать подобного развития событий я бы не стал.

— Неясна ситуация с Агимом Ибраими. Трансферное окно в Европе закрылось. Рассчитывает ли на македонца тренерский штаб? Аналогичный вопрос и по Неманье Максимовичу, который уже летом уйдет в «Валенсию».

— Что касается Ибраими, то футболист выставлен на трансфер. На данный момент, как было сказано, трансферное окно в Европе закрылось, плюс у Агима есть проблемы со здоровьем. Тем не менее, мы ведем переговоры с агентом и с самим футболистом, ищем вариант развития событий, который устроит обе стороны. По Максимовичу вопрос до сих пор открыт. Идут переговоры с «Валенсией», с самим игроком, пытаемся понять, можем ли мы на него рассчитывать. Многое будет зависеть от результата этих переговоров.

— Много ли предложений поступает в клуб по трансферу Джуниора Кабананги, который ярко проявил себя на Кубке африканских наций?

— Действительно интерес к Джуниору со стороны европейских и азиатских клубов есть, причем довольно-таки большой. Но мы рассчитываем на этого футболиста, думаем, что он может принести очень большую пользу клубу. Так что, если не поступит по нему какого-то сумасшедшего предложения, Джуниор останется в «Астане».

— В глаза бросается и активная работа клуба по продвижению бренда футбольного клуба в столице. Большое внимание ваш клуб уделяет фанатам, проводятся различные розыгрыши и акции, игроки стали более медийными. Какие еще сюрпризы ждут болельщиков в новом сезоне?

— Мы признаем, что по работе с болельщиками мы немного отстаем. Сейчас пытаемся нивелировать это отставание. Всех деталей раскрывать не хочу, но уверен, следующий сезон будет интересным и плодотворным для болельщиков. Повторюсь, что мы понимаем важность работы с болельщиками и постараемся усилить это направление функционирования клуба.