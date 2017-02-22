Наставник «Спартака» Каррера вошёл в шорт-лист «Ювентуса»

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Руководство «старой синьоры» уже занялось поиском нового тренера, о чём сообщает Corriere dello Sport.

Одним из кандидатов на работу с «Ювентусом» является главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, который входил в тренерский штаб «старой синьоры» при Антонио Конте.



Помимо Карреры туринцы рассматривают кандидатуры Лучано Спаллетти («Рома»), Роберто Манчини (без клуба), Паулу Соузы («Фиорентина»), Леонарду Жардима («Монако») и Фабио Гроссо, который работает с молодёжной командой.



Контракт 49-летнего Аллегри с «Ювентусом» действует до лета 2018 года.