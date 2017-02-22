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22 февраля 2017, 13:32 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Наставник «Спартака» Каррера вошёл в шорт-лист «Ювентуса»

По окончании сезона-2016/17 главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может покинуть команду.

По окончании сезона-2016/17 главный тренер <span class=error>Ювентуса</span> Массимилиано Аллегри может покинуть команду. Увеличить
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Руководство «старой синьоры» уже занялось поиском нового тренера, о чём сообщает Corriere dello Sport.

Одним из кандидатов на работу с «Ювентусом» является главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, который входил в тренерский штаб «старой синьоры» при Антонио Конте.

Помимо Карреры туринцы рассматривают кандидатуры Лучано Спаллетти («Рома»), Роберто Манчини (без клуба), Паулу Соузы («Фиорентина»), Леонарду Жардима («Монако») и Фабио Гроссо, который работает с молодёжной командой.

Контракт 49-летнего Аллегри с «Ювентусом» действует до лета 2018 года.

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