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22 февраля 2017, 13:21 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

Официально. Симинин — игрок «Александрии»

Бывший защитник «Ворсклы» трудоустроился в «Александрии».

Бывший защитник <span class=error>Ворсклы</span> трудоустроился в Александрии Увеличить
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Александрийский клуб на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с опытным защитником Сергеем Симининым.

Трудовое соглашение рассчитано до конца 2017 года.

Напомним, что за свою карьеру Симинин защищал цвета «Зари», «Волыни», «Гелиоса» и «Ворсклы». На счету защитника 153 матча в элите украинского футбола.

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