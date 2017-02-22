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Александрийский клуб на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с опытным защитником Сергеем Симининым.

Трудовое соглашение рассчитано до конца 2017 года.

Напомним, что за свою карьеру Симинин защищал цвета «Зари», «Волыни», «Гелиоса» и «Ворсклы». На счету защитника 153 матча в элите украинского футбола.