Официально. Симинин — игрок «Александрии»
Бывший защитник «Ворсклы» трудоустроился в «Александрии».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Александрийский клуб на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с опытным защитником Сергеем Симининым.
Трудовое соглашение рассчитано до конца 2017 года.
Напомним, что за свою карьеру Симинин защищал цвета «Зари», «Волыни», «Гелиоса» и «Ворсклы». На счету защитника 153 матча в элите украинского футбола.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter