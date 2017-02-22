Болельщики предпочитают Хамеса Иско

Вопрос состоял в том, кому из этих футболистов любители футбола отдали бы предпочтение, если бы пришлось по окончании нынешнего сезона расстаться с одним из них.



Согласно итогам опроса, оказалось, что большинство отдают предпочтение Родригесу. За футболиста сборной Колумбии проголосовали 61,75% респондентов.



Всего в опросе приняли участие 76 998 болельщиков.