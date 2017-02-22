Болельщики предпочитают Хамеса Иско
Испанская газета Marca провела опрос среди своих читателей, чтобы выяснить их мнение относительно двух полузащитников мадридского «Реала» в лице Хамеса Родригеса и Иско.
Вопрос состоял в том, кому из этих футболистов любители футбола отдали бы предпочтение, если бы пришлось по окончании нынешнего сезона расстаться с одним из них.
Согласно итогам опроса, оказалось, что большинство отдают предпочтение Родригесу. За футболиста сборной Колумбии проголосовали 61,75% респондентов.
Всего в опросе приняли участие 76 998 болельщиков.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter