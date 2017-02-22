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22 февраля 2017, 13:07 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Болельщики предпочитают Хамеса Иско

Испанская газета Marca провела опрос среди своих читателей, чтобы выяснить их мнение относительно двух полузащитников мадридского «Реала» в лице Хамеса Родригеса и Иско.

Вопрос состоял в том, кому из этих футболистов любители футбола отдали бы предпочтение, если бы пришлось по окончании нынешнего сезона расстаться с одним из них.

Согласно итогам опроса, оказалось, что большинство отдают предпочтение Родригесу. За футболиста сборной Колумбии проголосовали 61,75% респондентов.

Всего в опросе приняли участие 76 998 болельщиков.

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