Раньери: Знал, что «Лестер» ждёт тяжёлый год, поэтому решил остаться в команде
Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери рассказал, что прошлым летом отклонил несколько предложений от других команд.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По итогам сезона-2015/16 «лисы» под руководством итальянца выиграли чемпионат Англии.
«Я мог уйти из команды после окончания прошлого сезона. Мы выиграли титул, у меня были предложения от других команд, но я хотел остаться. Знал, что “Лестер” ждёт тяжёлый год.
Я пришёл сюда, чтобы строить, сделать
Контракт 65-летнего специалиста с «Лестером» действует до лета 2020 года. В нынешнем сезоне «лисы» после 25 туров занимают в АПЛ 17-е место, в одном очке от зоны вылета.
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