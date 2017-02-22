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22 февраля 2017, 12:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Раньери: Знал, что «Лестер» ждёт тяжёлый год, поэтому решил остаться в команде

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери рассказал, что прошлым летом отклонил несколько предложений от других команд.

Главный тренер <span class=error>Лестер</span> Сити <span class=error>Клаудио</span> <span class=error>Раньери</span> рассказал что прошлым летом отклонил несколько предложений от других команд. Увеличить
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По итогам сезона-2015/16 «лисы» под руководством итальянца выиграли чемпионат Англии.

«Я мог уйти из команды после окончания прошлого сезона. Мы выиграли титул, у меня были предложения от других команд, но я хотел остаться. Знал, что “Лестер” ждёт тяжёлый год.

Я пришёл сюда, чтобы строить, сделать что-то хорошее для “Лестера”. Я продолжаю придерживаться своей позиции. Забыл о титуле, просто хочу достичь чего-то хорошего для фанатов, руководства и города», — цитирует Раньери Sky Sports.

Контракт 65-летнего специалиста с «Лестером» действует до лета 2020 года. В нынешнем сезоне «лисы» после 25 туров занимают в АПЛ 17-е место, в одном очке от зоны вылета.

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