Раньери: Знал, что «Лестер» ждёт тяжёлый год, поэтому решил остаться в команде

По итогам сезона-2015/16 «лисы» под руководством итальянца выиграли чемпионат Англии.



«Я мог уйти из команды после окончания прошлого сезона. Мы выиграли титул, у меня были предложения от других команд, но я хотел остаться. Знал, что “Лестер” ждёт тяжёлый год.



Я пришёл сюда, чтобы строить, сделать что-то хорошее для “Лестера”. Я продолжаю придерживаться своей позиции. Забыл о титуле, просто хочу достичь чего-то хорошего для фанатов, руководства и города», — цитирует Раньери Sky Sports.



Контракт 65-летнего специалиста с «Лестером» действует до лета 2020 года. В нынешнем сезоне «лисы» после 25 туров занимают в АПЛ 17-е место, в одном очке от зоны вылета.