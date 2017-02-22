Вратарь «Шапекоэсе», потерявший ногу, хочет выступить на Паралимпийских играх
Вратарь «Шапекоэнсе» Джексон Фольманн, который потерял ногу после авиакатастрофы в Колумбии, признался, что он хотел бы в будущем выступить на Паралимпийских играх.
Авиакатастрофа случилась 29 ноября в Колумбии. Из 77 человек, находившихся на борту самолёта, выжили только шестеро, в числе которых три футболиста.
«Я всегда буду спортсменом, я всегда буду вратарём “Шапекоэнсе” и однажды хочу выступить на Паралимпийских играх…
Я помню после катастрофы, как проснулся, открыл глаза. Было очень темно и очень холодно, я дрожал. Я крикнул: “Помогите! Я не хочу умирать!” Некоторые из моих друзей, которые были ещё живы, тоже кричали. Я слышал, как потом прибыли спасатели», — сказал вратарь в эфире бразильского телевидения.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter