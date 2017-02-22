Шустер считает, что Луиса Энрике в «Барселоне» может заменить Сампаоли

Немецкий специалист назвал аргентинского наставника «Севильи» Хорхе Сампаоли.



«Мне нравится работа “Сампаоли” в “Севилье”. Это несколько иной тип тренера с другого конца света и со своей философией, которая пошла на пользу испанскому футболу. Сампаоли меня очень удивил в положительном смысле этого слова», — сказал Шустер в интервью испанскому телевидению.



Сампаоли возглавил «Севилью» перед стартом нынешнего сезона, подписав двухлетний контракт. Команда после 23 туров с 49 очками занимает 3-е место в турнирной таблице. Руководство андалусского клуба в свою очередь не собирается расставаться с ним, предлагая продление контракта по меньшей мере на один год.