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22 февраля 2017, 12:15 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Шустер считает, что Луиса Энрике в «Барселоне» может заменить Сампаоли

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Бернд Шустер знает имя того специалиста, который мог бы успешно заменить Луиса Энрике у руля «Барселоны», если он покинет каталонский клуб по окончании нынешнего сезона.

Немецкий специалист назвал аргентинского наставника «Севильи» Хорхе Сампаоли.

«Мне нравится работа “Сампаоли” в “Севилье”. Это несколько иной тип тренера с другого конца света и со своей философией, которая пошла на пользу испанскому футболу. Сампаоли меня очень удивил в положительном смысле этого слова», — сказал Шустер в интервью испанскому телевидению.

Сампаоли возглавил «Севилью» перед стартом нынешнего сезона, подписав двухлетний контракт. Команда после 23 туров с 49 очками занимает 3-е место в турнирной таблице. Руководство андалусского клуба в свою очередь не собирается расставаться с ним, предлагая продление контракта по меньшей мере на один год.

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