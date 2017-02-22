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22 февраля 2017, 11:56 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Сергей Сафарьян: Назначение судьи Сороки на матч «Орша» — «Сморгонь» у меня не вызвало никаких замечаний

Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян дал показания по делу Николая Рындюка, которое слушается в суде Центрального района города Минска.

С вами согласовывались списки с назначениями судей?

Да. Я просматривал списки и высказывал свое мнение по тем судьям, которых знал лично. Просматривал протоколы всех лиг перед тем, как утвердить. Если проект не устраивал, высказывал замечания. Затрудняюсь ответить, как часто: может, каждый тур, может, через тур. Назначение судьи Сороки на матч «Орша» — «Сморгонь» у меня не вызвало никаких замечаний. Эта встреча не относилась к статусной, поэтому вопросов не возникало.

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