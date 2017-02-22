С вами согласовывались списки с назначениями судей?

Да. Я просматривал списки и высказывал свое мнение по тем судьям, которых знал лично. Просматривал протоколы всех лиг перед тем, как утвердить. Если проект не устраивал, высказывал замечания. Затрудняюсь ответить, как часто: может, каждый тур, может, через тур. Назначение судьи Сороки на матч «Орша» — «Сморгонь» у меня не вызвало никаких замечаний. Эта встреча не относилась к статусной, поэтому вопросов не возникало.