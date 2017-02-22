Экс-защитник «Динамо» Самба тренируется с «Астон Виллой»

Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил журналист Джон Перси.



Последним клубом 32-летнего Самбы был «Панатинаикос», который он покинул в январе этого года. Ранее сообщалось, что защитник находится на просмотре в «Кристал Пэлас», но переход так и не состоялся.



«Астон Вилла» после 32-х туров занимает 17-е место в Чемпионшипе, в шести очках от зоны вылета.