Экс-защитник «Динамо» Самба тренируется с «Астон Виллой»
Защитник Кристофер Самба, известный в России по выступлению за «Динамо» и «Анжи», тренируется с клубом Чемпионшипа «Астон Виллой».
Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил журналист Джон Перси.
Последним клубом 32-летнего Самбы был «Панатинаикос», который он покинул в январе этого года. Ранее сообщалось, что защитник находится на просмотре в «Кристал Пэлас», но переход так и не состоялся.
«Астон Вилла» после 32-х туров занимает 17-е место в Чемпионшипе, в шести очках от зоны вылета.
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