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22 февраля 2017, 11:44 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ракитич договорился с «Барселоной» о продлении контракта до 2021 года

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич достиг договорённости с руководством клуба относительно продления своего контракта, сообщает испанское интернет-издание Sport.

Хорватский футболист согласился на пролонгацию соглашения до лета 2021 года. Стороны инициировали переговорный процесс в конце прошлого года и спустя два месяца смогли прийти к общему знаменателю.

Согласно информации источника, официально о продлении контракта «Барселона» сообщит в течение ближайших недель.

Действующее соглашение Ракитича рассчитано до лета 2019 года, а после подписания нового соглашения зарплата игрока повысится.

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