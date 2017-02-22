Ракитич договорился с «Барселоной» о продлении контракта до 2021 года

Хорватский футболист согласился на пролонгацию соглашения до лета 2021 года. Стороны инициировали переговорный процесс в конце прошлого года и спустя два месяца смогли прийти к общему знаменателю.



Согласно информации источника, официально о продлении контракта «Барселона» сообщит в течение ближайших недель.



Действующее соглашение Ракитича рассчитано до лета 2019 года, а после подписания нового соглашения зарплата игрока повысится.