СМИ: Хавбек «Реала» Иско может стать игроком «Барселоны»

Сообщается, каталонцы следили за игроком еще до того, как он в 2013 году перешел из «Малаги» в стан мадридской команды. Также к представителю сборной Испании проявляют интерес туринский «Ювентус», «Манчестер Сити» и лондонский «Челси». Действующее соглашение Иско с «Реалом» истекает летом 2018 года.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Иско склоняется к смене клубной прописки летом в поисках большей игровой практики.

В текущем розыгрыше Примеры футболист провел 17 матчей, забив пять голов и сделав четыре результативные передачи, но в стартовом составе вышел лишь 11 раз.