СМИ: Хавбек «Реала» Иско может стать игроком «Барселоны»
В случае ухода из мадридского «Реала» хавбека Иско может продолжить карьеру в «Барселоне», которая заинтересована в его услугах, утверждает Mundo Deportivo.
Сообщается, каталонцы следили за игроком еще до того, как он в 2013 году перешел из «Малаги» в стан мадридской команды. Также к представителю сборной Испании проявляют интерес туринский «Ювентус», «Манчестер Сити» и лондонский «Челси». Действующее соглашение Иско с «Реалом» истекает летом 2018 года.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Иско склоняется к смене клубной прописки летом в поисках большей игровой практики.
В текущем розыгрыше Примеры футболист провел 17 матчей, забив пять голов и сделав четыре результативные передачи, но в стартовом составе вышел лишь 11 раз.
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