Ватцке не считает себя виновным в насильственных действиях фанатов «Боруссии»

Ватцке подчеркнул это в связи с недавним инцидентом с участием фанатов его клуба перед матчем 19-го тура чемпионата Германии между этими командами. «Боруссия» принимала соперника на своём поле и добилась победы со счётом 1:0.



«Я сам не оскорблял и не дискредитировал “Лейпциг”. Кроме того, никого не призывал к насилию. Эти отвратительные сцены имели место без каких-либо слов с моей стороны. Поэтому я считаю себя невиновным в произошедшем», — приводит слова Ватцке Ruhr Nachrichten.



Около 400 фанатов «Боруссии» пытались остановить автобус с футболистами «Лейпцига». Благодаря действиям полиции сделать это не удалось, после чего хулиганы переключили своё внимание на болельщиков гостей, направлявшихся на стадион. Фанаты «Боруссии» напали на них, в том числе женщин и детей, забросав их бутылками и камнями.