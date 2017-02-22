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22 февраля 2017, 11:31 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ватцке не считает себя виновным в насильственных действиях фанатов «Боруссии»

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке отметил, что относится к «РБ Лейпциг» хорошо.

Ватцке подчеркнул это в связи с недавним инцидентом с участием фанатов его клуба перед матчем 19-го тура чемпионата Германии между этими командами. «Боруссия» принимала соперника на своём поле и добилась победы со счётом 1:0.

«Я сам не оскорблял и не дискредитировал “Лейпциг”. Кроме того, никого не призывал к насилию. Эти отвратительные сцены имели место без каких-либо слов с моей стороны. Поэтому я считаю себя невиновным в произошедшем», — приводит слова Ватцке Ruhr Nachrichten.

Около 400 фанатов «Боруссии» пытались остановить автобус с футболистами «Лейпцига». Благодаря действиям полиции сделать это не удалось, после чего хулиганы переключили своё внимание на болельщиков гостей, направлявшихся на стадион. Фанаты «Боруссии» напали на них, в том числе женщин и детей, забросав их бутылками и камнями.

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