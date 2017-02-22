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22 февраля 2017, 11:29 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Экс-игрок «Металлиста» Эдмар перешёл в клуб четвёртого американского дивизиона

Бывший полузащитник сборной Украины Эдмар продолжит карьеру в США.

Бывший полузащитник сборной Украины <span class=error>Эдмар</span> продолжит карьеру в США. Увеличить
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36-летний футболист подписал контракт с командой четвёртого американского дивизиона «Бока Ратон». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Детали сделки неизвестны.

На официальном сайте «Бока Ратон» говорится, что бразилец с украинским паспортом будет также работать в качестве посла клуба в странах Восточной Европы. Эдмару предстоит искать футболистов из Украины и России, которые могли бы продолжить карьеру в США.

Новый клуб Эдмара, который на Украине известен по выступлению за «Таврию», «Металлист» и «Днепр», основан в 2015 году и считается любительским.

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