Экс-игрок «Металлиста» Эдмар перешёл в клуб четвёртого американского дивизиона
Бывший полузащитник сборной Украины Эдмар продолжит карьеру в США.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
36-летний футболист подписал контракт с командой четвёртого американского дивизиона «Бока Ратон». Об этом сообщает
На официальном сайте «Бока Ратон» говорится, что бразилец с украинским паспортом будет также работать в качестве посла клуба в странах Восточной Европы. Эдмару предстоит искать футболистов из Украины и России, которые могли бы продолжить карьеру в США.
Новый клуб Эдмара, который на Украине известен по выступлению за «Таврию», «Металлист» и «Днепр», основан в 2015 году и считается любительским.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter