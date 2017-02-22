Зарплата Николая Рындюка в «Сморгони» составляла 600−700 рублей в месяц
Зарплата Николая Рындюка в «Сморгони» составляла 600−700 рублей в месяц. Об этом сообщил сам
экс-наставник «Сморгони» в ходе слушаний в суде Центрального района города Минска.
«Среднемесячный доход у меня составлял 600−700 рублей. Это моя зарплата в “Сморгони”. Других доходов не имел. У меня была достаточно хорошая карьера, имелись
Николаю Рындюку грозит 5 лет заключения.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter