Зарплата Николая Рындюка в «Сморгони» составляла 600−700 рублей в месяц

«Среднемесячный доход у меня составлял 600−700 рублей. Это моя зарплата в “Сморгони”. Других доходов не имел. У меня была достаточно хорошая карьера, имелись кое-какие сбережения», — передает из суда слова Рындюка корреспондент pressball.by Николай Иванов.

Николаю Рындюку грозит 5 лет заключения.