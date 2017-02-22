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22 февраля 2017, 11:29 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Зарплата Николая Рындюка в «Сморгони» составляла 600−700 рублей в месяц

Зарплата Николая Рындюка в «Сморгони» составляла 600−700 рублей в месяц. Об этом сообщил сам экс-наставник «Сморгони» в ходе слушаний в суде Центрального района города Минска.

«Среднемесячный доход у меня составлял 600−700 рублей. Это моя зарплата в “Сморгони”. Других доходов не имел. У меня была достаточно хорошая карьера, имелись кое-какие сбережения», — передает из суда слова Рындюка корреспондент pressball.by Николай Иванов.

Николаю Рындюку грозит 5 лет заключения.

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