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22 февраля 2017, 10:35 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Николаю Рындюку грозит 5 лет заключения

В суде Центрального района города Минска началось рассмотрение уголовного дела в отношении Николая Рындюка. Главного тренера «Сморгони» обвиняют в даче взятки бывшему главе департамента судейства и инспектирования БФФ Андрею Жукову.

В суде Центрального района города Минска началось рассмотрение уголовного дела в отношении Николая <span class=error>Рындюка</span>. Главного тренера <span class=error>Сморгони</span> обвиняют в даче взятки бывшему главе департамента судейства и инспектирования <span class=error>БФФ</span> Андрею <span class=error>Жукову</span>. Увеличить
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Бывшему футболисту сборной Беларуси инкриминирована ч.1 ст. 431 уголовного кодекса РБ. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы. 19 февраля Николая Рындюка уволили из ФК «Сморгонь». Сейчас он является специалистом по продажам.

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