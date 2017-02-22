Николаю Рындюку грозит 5 лет заключения
В суде Центрального района города Минска началось рассмотрение уголовного дела в отношении Николая Рындюка. Главного тренера «Сморгони» обвиняют в даче взятки бывшему главе департамента судейства и инспектирования БФФ Андрею Жукову.
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Бывшему футболисту сборной Беларуси инкриминирована ч.1 ст. 431 уголовного кодекса РБ. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы. 19 февраля Николая Рындюка уволили из ФК «Сморгонь». Сейчас он является специалистом по продажам.
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